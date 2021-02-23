من ورّط المحطة التلفزيونية؟

عممت محطة تلفزيونية بارزة ليل امس خبرا مفاده "ان لقاء بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري سيعقد ظهر اليوم وان الرئيس الحريري سيزور الرئيس نبيه بري في عين التينة". الا ان المحطة سرعان ما سحبت الخبر من التداول. فهل من تقصًد تسريب اخبار مغلوطة ثم تراجع عنها؟