لبنان

البزري يعلن تراجعه عن الاستقالة.. وهذا ما قاله عن تلقيح النواب

Lebanon 24
23-02-2021 | 15:46
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدا، على خلفية تلقيح عدد من النواب دون موافقة اللجنة " تراجعه عن الاستقالة"، معتبرا أن "ما حصل اليوم من تلقيح للنواب هو خرق لعملية التلقيح لايمكن السكوت عنه".


وأوضح أنه دعا أعضاء اللجنة "للاجتماع غدا للبحث في الأسباب والمبررات".


وقال: "ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح، وهذا الموضوع ابدينا اعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج".
 
وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" أفادت عن تأخير موعد المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر أن يعقده الدكتور عند الثانية من بعد ظهر اليوم، نتيجة تلقيه سلسلة اتصالات لثنيه عن الاستقالة.
 
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