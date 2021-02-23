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لبنان
عملية التلقيح تابع.. هذا ما جرى الجمعة الفائت في القصر الجمهوري
Lebanon 24
23-02-2021
|
16:08
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بعد الإعلان عن تلقيح النواب وأفراد طاقم عمل المجلس النيابي الذين تتخطى أعمارهم الـ75 عاماً ضد فيروس كورونا، وذلك في مجلس النواب، أشارت معلومات "الجديد" الى أنه "يوم الجمعة الفائت توجه فريق طبّي الى القصر الجمهوري حيث جرى تلقيح رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته و16 شخصاً من فريق الرئيس".
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