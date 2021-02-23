بعد تلقّي عدد من النواب للقاح.. بيان توضيحي من "الصليب الأحمر"

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنّه "ليس له أي دور رقابي، تنظيمي أو عملاني في حملة التلقيح الوطنية".

وأشار بيان الصليب الأحمر إلى أنّه "توضيحاً لأية مغالطات، يهمنا أن نؤكد أن فرقنا موجودة في كافة مراكز التلقيح حصراً لمساعدة أو إسعاف المواطنين من الفئة العمرية 75 وما فوق، وذلك في حال حدوث أي طارئ".

وأضاف: "وإنّنا نؤكد دائماً على التزامنا بالواجب الإنساني لتقديم الدعم والإسعافات لكل إنسان في كل لبنان".