لبنان

بعد تلقّي عدد من النواب للقاح.. بيان توضيحي من "الصليب الأحمر"

Lebanon 24
23-02-2021 | 16:24
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنّه "ليس له أي دور رقابي، تنظيمي أو عملاني في حملة التلقيح الوطنية". 
 
وأشار بيان الصليب الأحمر إلى أنّه "توضيحاً لأية مغالطات، يهمنا أن نؤكد أن فرقنا موجودة في كافة مراكز التلقيح حصراً لمساعدة أو إسعاف المواطنين من الفئة العمرية 75 وما فوق، وذلك في حال حدوث أي طارئ". 
 
وأضاف: "وإنّنا نؤكد دائماً على التزامنا بالواجب الإنساني لتقديم الدعم والإسعافات لكل إنسان في كل لبنان".
 
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تلقّي عدد من النواب اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وبحسب ما أوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أنّ "عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائباً بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني".
 
 
 
 
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