لبنان

عملية التلقيح حصلت في القصر الجمهوري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-02-2021 | 16:32
A-
A+
Doc-P-796694-637496947532091433.jpg
Doc-P-796694-637496947532091433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد مصدر طبي لـ"لبنان 24" أنّ عملية التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" حصلت في القصر الجمهوري اليوم بتنسيق مباشر بين وزارة الصحة والقصر الجمهوري من دون المرور بالمنصة.
وقال المصدر إنّ ما يتم تداوله عن أعداد السياسيين الذين حصلوا على اللقاح غير دقيق والعدد أكبر من ذلك.
 
ولاحقا،  اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد "كورونا" مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس، الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح".


ودعا الرئيس عون في المناسبة، "اللبنانيين الى الاقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء".

يذكر انه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس "كورونا" في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية.
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:43 | 2021-02-23
19:27 | 2021-02-23
19:21 | 2021-02-23
19:12 | 2021-02-23
19:05 | 2021-02-23
18:48 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website