لبنان

إسرائيل تهدّد: ردّنا على "حزب الله" سيطال لبنان وشعبه!

Lebanon 24
23-02-2021 | 17:01
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أعلنت إسرائيل على لسان وزير دفاعها، بيني غانتس، أنّها "ستردّ على أي أفعال يقوم بها "حزب الله" تهدّد أمنها بردّ قاس يطال لبنان وشعبه أيضاً".
 
وقال غانتس: "إن تحوّلت تهديدات "حزب الله" إلى أفعال، ستكون النتيجة مؤلمة له ولقادته وللأسف للشعب اللبناني أيضاً"، بحسب ما نقل موقع "العربية". 
 
وأضاف: "ردنا سيكون مؤلماً على الشعب اللبناني الذي يتخذه "حزب الله" درعاً بشرياً ويخبئ تحت منازله مخازن أسلحة وصواريخ".
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكّد أنّ بلاده" لن تتسامح مع أي تموضع عسكري إيراني في سوريا يهدف إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر ولن تساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة سواء في سوريا أولبنان."

المصدر: العربية
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