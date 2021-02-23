استمرار توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار المرفأ

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 23 /2 /2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 1.997.000.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 330 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط وعين المريسة).وسيتم إستئناف توزيع المساعدات بتاريخ 24 /2 /2021 في المناطق المذكورة أعلاه".