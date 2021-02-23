القوات: لتحقيق سريع حول التلقيح في مجلس النواب والقصر الجمهوري

أصدر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "عطفا على حملة التلقيح التي حصلت ظهر اليوم في المجلس النيابي، تسأل القوات اللبنانية من الجهة التي أصدرت الأمر باستقدام اللقاحات إلى المجلس النيابي واستطرادا إلى القصر الجمهوري؟وعليه، نطالب بفتح تحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات في هذا الأمر، لأن النواب الذين تم الاتصال بهم لتلقي اللقاح كانوا قد تسجلوا قانونيا ورسميا على المنصة الرسمية، واعتبروا أن دورهم قد جاء فعلا للتلقيح".