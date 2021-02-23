حكيم: فشلكم لم يكن مفاجأة

غرد الوزير السابق آلان حكيم عبر "تويتر": "ما زال قسم من القطاع الصحي وجيشنا الابيض ينتظر اللقاح، يواجهون الوباء دون اي حماية! وين اللوائح واستراتجية العمل؟ فشلكم لم يكن مفاجأة. لم نكن ننتظر منكم غير الزبائنية، الفساد، الجشع، الطمع وقلة المسؤولية. فشلكم الذريع منتظر منذ اللحظة الاولى. فسادكم ولا مبالاتكم ضد الانسانية".