ضاهر: يجب التعاطي مع موضوع التلقيح من منظار انساني وأخلاقي

غرد النائب ميشال ضاهر عبر"تويتر": "‏أحد الزملاء النواب "الموارنة" أبدى اعتراضه (ممازحا) على تلقيح غالبية النواب الأرثوذكس والكاثوليك ما عدا الموارنة، فأجبته (ممازحا) لم يلتزم بالقانون إلا مرشحو رئاسة الجمهورية الموارنة وجميعكم مرشحون. ‏لا أريد المزايدة ولكن يجب التعاطي مع موضوع التلقي، من منظار انساني وأخلاقي".