بو صعب: كلفت فريق عملي التواصل مع الراغبين بالحصول على اللقاح ومساعدتهم وفق الآلية المعتمدة

غرد الوزير السابق الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر": "‏بعد مراجعات عديدة من أهلنا الذين شملتهم المرحلة الأولى من التطعيم، تبين لي أننا نواجه مشكلتين، الأولى هي أن بعضهم لم يتسجل على المنصة والثانية أن بعضهم الآخر تسجل ولم يأته اي جواب، لذلك كلفت فريق عملي التواصل مع الأهالي ومساعدتهم ليحصلوا على اللقاح وفق الآلية المعتمدة وبطريقة منظمة".