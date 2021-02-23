لبنان

جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 20:19
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بعدما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن العثور على جثة طفل حديث الولادة، بعد ظهر اليوم، في كيس داخل مستوعب للنفايات قرب "ميني ماركت زهر الدين" في منطقة البسطا التحتا في بيروت، وبعد حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، لفت الاعلامي جو معلوف الى انه تبين أن الطفل عمره يوم واحد ووجده مواطن كان يفتش في مكب النفايات على لقمة عيشه، ملفوفاَ بأكياس نفايات فتحركت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاَ وكشف عليه الطبيب الشرعي، مشيرا الى ان التحقيقات مستمرة لتوقيف من قام برميه وقتله.
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