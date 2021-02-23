التقت بطليقها للمطالبة بحقوقها فانهال عليها بالضرب!

وفي التفاصيل بحسب ما قال معلوف عبر حسابه على "تويتر" ان "رانيا التقت بطليقها محمود ديماسي منذ بضعة أيام للمطالبة بحقوقها فما كان منه إلا أن انهال عليها بالضرب والإعتداء الوحشي محاولا قتلها."

وأضاف معلوف ان "الشكوى ضد المعتدي قدمت امام مخفر صيدا وهو متوار عن الأنظار"، وتابع: "ندعو القضاء ايلاء هذه القضية اقصى الاهتمام كون حياة رانيا لا تزال بخطر، والتحرك فوراَ لتوقيفه كون الضحية قامت بالابلاغ عن مكان وجوده ونجدد الإصرار على إنزال أشد العقوبات بحقه وبحق كل معتدي ومعنف مع تكاثر هذه الجرائم للحد منها".

كشف الاعلامي جو معلوف عن حادثة اعتداء جديدة تعرضت لها احدى النساء على يد زوجها.