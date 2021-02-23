قطع طريق العبدة حلبا مطالبةً بالإفراج عن أحد الناشطين

قطع محتجون قبل قليل طريق عام العبدة - حلبا عند مفترق بلدة الحصنية، بالعوائق مطالبين بالافراج عن احد الناشطين ، ما ادى الى زحمة سير في المحلة.

ولاحقاً بمساعي رئيس بلدية الحصنية الدكتور محمد حموضة تم فتح الطريق.