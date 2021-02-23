لبنان

قطع طريق العبدة حلبا مطالبةً بالإفراج عن أحد الناشطين

Lebanon 24
23-02-2021 | 20:40
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 قطع محتجون قبل قليل طريق عام العبدة - حلبا عند مفترق بلدة الحصنية، بالعوائق مطالبين بالافراج عن احد الناشطين ، ما ادى الى زحمة سير في المحلة.
 
ولاحقاً بمساعي رئيس بلدية الحصنية الدكتور محمد حموضة تم فتح الطريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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