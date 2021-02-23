لبنان

غصن: هذا المكان الذي تلقيت فيه اللقاح

Lebanon 24
23-02-2021 | 20:54
A-
A+
Doc-P-796749-637497105226353798.jpeg
Doc-P-796749-637497105226353798.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أوضح النائب فايز غصن، في بيان، أنه "ليس ضمن لائحة النواب الذين تلقوا لقاح كورونا في مجلس النواب، لأنه سبق أن تلقاه منذ أيام عدة في المستشفى".
المصدر: الوكالة الوطنبة
مواضيع ذات صلة
المراكز الأميركية: إعطاء أكثر من 65 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا
lebanon 24
24/02/2021 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة البرازيلية: تسجيل 1386 وفاة و62715 إصابة جديدة بكورونا
lebanon 24
24/02/2021 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
lebanon 24
24/02/2021 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
lebanon 24
24/02/2021 00:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24

فايز غصن

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:16 | 2021-02-24
00:06 | 2021-02-24
00:00 | 2021-02-24
23:45 | 2021-02-23
23:05 | 2021-02-23
22:33 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website