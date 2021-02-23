لبنان

أبو فاعور: صوبنا مشروع البنك الدولي لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا

Lebanon 24
23-02-2021 | 21:29
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أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور بالتصريح الآتي:"استطعنا اليوم كلقاء ديمقراطي تصويب مشروع البنك الدولي لبرنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، واعادته الى صيغته السابقة والمجدية التي سبق واطلقناها كحزب في وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تم إعادة شمول العائلات الفقيرة بالتغطية الصحية الشاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، كما في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة الى شمول أصحاب الاحتياجات الخاصة بتقديمات البرنامج لجهة تكاليف رعايتهم وعلاجهم، كما شمول طلاب الجامعة اللبنانية من ابناء العائلات الفقيرة بالدعم التربوي، وهكذا يعود البرنامج الى وظيفته الانسانية الأصلية في تحقيق العدالة والمساواة".
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