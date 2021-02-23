غانتس يحذّر: إذا تحوّلت تهديدات حزب الله لأفعال "النتيجة ستكون مؤلمة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه إذا تحولت تهديدات أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى أفعال، فالنتيجة ستكون "مؤلمة للحزب وقادته وللأسف لمواطني لبنان أيضا".

وخلال جولة لتقييم الوضع عند الحدود مع لبنان، قال غانتس: "أنهيت للتو تقييما للوضع في فرقة الجليل التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه الأيام"، مهددا أنه "إذا تحولت تهديدات نصرالله وحزب الله إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله وقيادته وللأسف لمواطني لبنان، الذين يستخدمهم حزب الله كدرع بشري لأنه يخبئ تحت بيوتهم مخزون أسلحة وصواريخ".وأضاف غانتس: "سنستمر في تعزيز بلدات خط المواجهة وهذه المنطقة الجميلة من البلاد، وسنمنح أولوية لتحصين الشمال الذي يشكل جزءا من قوتنا مقابل أعدائنا".