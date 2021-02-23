نحاس: مشكلة تشكيل الحكومة داخلية والخارج لا يساعد على حل العقد

اشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النيابية النائب نقولا نحاس، في حديث تلفزيوني، الى ان "المشكلة الحاصلة في لبنان حالياً والتي تؤخر في ولادة الحكومة اللبنانية هي داخلية، ولها اسباب عديدة ومن ضمن الاسباب ان الخارج لا يساهم او يساعد في حل العقد"، مشيراً الى ان "لبنان يعيش في عالم خيالي، في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين ان بعض الشخصيات والقوى السياسية اللبنانية تتصارع على صلاحيات، وهذا ما اعلن عنه في وقت سابق، رئيس الكتلة النائب نجيب ميقاتي".وبيّن نحاس انه "لا يهم بتاتاً عدد الوزراء، فالاهم هو التوصل الى اتفاق حول النهج والمنهاج، فالمناصب لا اهمية لها حالياً لان الانهيار حصل، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أوضح ان الحكومة المقبلة يجب ان تتمتع بجدول اعمال اصلاحي، ويجب اختيار الشخصية الافضلية للمناصب، لذا المطلوب ان يحصل الاتفاق على البرنامج الاساسي لكيفية النهوض بالواقع الاقتصادي لان رئيس الجمهورية ميشال عون سينتهي عهده في الاشهر القادمة ولا بد ان يحقق هذا الانجاز".وتساءل نحاس: "من يجب ان يستوعب اكثر الاب ام الابن؟"، مشيراً الى انه "لا يدعي عون الى التنازل بتاتاً وانما العمل على ايجاد ارضية لقيام الحكومة المنقذة ووضع البرنامج الاصلاحي، فنحن لا نعطي اموال الناس، ومراكز القوة معروفة اين هي واين تتواجد، والاكثرية ليست رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتاتاً ويجب ان لا نختلف على الاولويات فالبعض يعتبر ان الحصة لها اهمية اكثر من البرنامج الاصلاحي".