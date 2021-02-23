لبنان

الحزب القومي: على النواب المخالفين لآلية توزيع اللقاح الاعتذار ودفع الغرامات

Lebanon 24
23-02-2021 | 23:05
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دان الحزب السوري القومي الاجتماعي أيّ تجاوزات تحصل للآليّة الّتي تعتمدها وزارة الصّحة العامّة في لبنان لتوزيع لقاح فيروس كورونا.

واذ أوضح في بيان، أنّ "قيام نوّاب، تحت اسم الحزب السوري القومي الاجتماعي في النّدوة البرلمانية، بتجاوز الآلية، لا يعبّر عن أداء الحزب السياسي والوطني ولا عن مناقب القومييّن الاجتماعييّن ودورهم في مجتمعهم، حث المسؤولين على أن يكونوا قدوة أخلاقيّة ووطنية لغيرهم، بدل تجاوز القانون وتغليب الأنانيّات الشخصيّة على العدالة في التوزيع".

كما طالب المخالفين بالاعتذار من المواطنين ودفع غرامات كبدلٍ عن مخالفاتهم.

وشدّدُ الحزب على أهمية "عودة وزارة الصّحة للعب دورها في منع أيّ استنسابيّة أو محسوبيّات في توزيع اللّقاح، والتأكّد من وصوله بشكل عادل إلى مستحقّيه بحسب أولويّات الحاجة والفئات العمريّة المستهدفة".
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