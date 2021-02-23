كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2723 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب المناطق على الشكل التالي: