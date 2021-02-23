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لبنان
كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
Lebanon 24
23-02-2021
|
23:45
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2723 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب المناطق على الشكل التالي:
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