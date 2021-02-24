لبنان

ارتفع سعر لحم العجل ثم اختفى!

Lebanon 24
24-02-2021 | 00:00
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ارتفع سعر كيلو لحم العجل، خلال 48 ساعة، 20 ألفاً دفعة واحدة، قبل أن يختفي من الملاحم العاملة في بيروت، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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