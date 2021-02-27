لقاح كورونا في لبنان.. الجرعة بـ5.25 دولار؟ (صورة)

في تغريدة على حسابه على "تويتر"، نشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض رسماً بيانياً لسعر لقاح أوكسفورد- أسترازينكا.

ويظهر الرسم بحسب تغريدة أبيض أنّ سعر الجرعة الواحدة من هذا اللقاح يبلغ 5.25 دولار في الشرق الأوسط. ويقول أبيض: "هذا هو الثمن الذي سيدفعه لبنان، أو أي كيان خاص يخطط لشراء اللقاح تحت مظلة وزارة الصحة العامة". وهذا يعني أنّ سعر الجرعة الواحدة من اللقاح يبلغ- وفقاً لسعر صرف السوق الموازية اليوم السبت- نحو 50 ألف ليرة لبنانية. يُذكر أنّه يتعين على الراغب بالحصول على هذا اللقاح الحصول على جرعتيْن.وأظهرت دراسة حديثة لجامعة أوكسفورد أن الجرعة الواحدة من لقاح أسترازينيكا الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لديها قدرة على الحماية من كورونا لمدة 3 أشهر، وبنسبة فعالية تصل إلى 76 في المئة.وأشارت الدراسة أنه في حال حصول الشخص على جرعة ثانية في وقت لاحق، فإن نسبة الفعالية ترتفع.ووفق دراسة جامعة أكسفورد، التي لا تزال تحتاج إلى مراجعة علمية، فهي تدعم أن تفصل ما بين الجرعتين فترة 12 أسبوعا.يُعتبر هذا اللقاح سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني. وهذا الأمر يسهّل التلقيح على نطاق واسع.هذا اللقاح طوّره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford)، والتقنية التي يستخدمها هي "النواقل الفيروسية" (Viral vector)، وفيها يستخدم فيروس آخر أقل ضراوة، يجري تحويله ليضاف إلى جزء من فيروس كورونا، ويتم إدخال الفيروس المعدل إلى خلايا الأفراد، التي تقوم بدورها بإنتاج بروتين نموذجي لـ"سارس كوف 2″، وهو ما من شأنه دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه.ويستخدم لقاح أكسفورد-أسترازينيكا فيروسا غدانيا (Adenoviruses) كناقل فيروسي، في تقنية تشبه اللقاح الروسي.