لبنان

في زمن الافلاس... كاميرات مراقبة؟

Lebanon 24
11-03-2021 | 04:35
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في زمن الإفلاس، تبيّن أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تسعى الى تركيب كاميرات مراقبة لمعمل الجية بقيمة تتجاوز المليار ليرة.
المصدر: نداء الوطن
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