لبنان

تيمور جنبلاط: اغتيال كمال جنبلاط منذ 44 سنة يتكرر اليوم باغتيال لبنان الكيان

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:51
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غرد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط عبر "تويتر": "يوما بعد يوم، تزداد القناعة في كم كان مصيبا كمال جنبلاط بكل ما حذر منه وما دعا إليه وعمل لأجله. اغتياله منذ 44 سنة يتكرر اليوم باغتيال لبنان الكيان. وكما صمدنا وبقي المعلم حيا في الرؤية والنهج، سيبقى لبنان مهما طالت عهود الخراب".
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