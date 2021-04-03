لبنان

رسالة من الشيف بوراك إلى بيروت من موقع انفجار المرفأ

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:01
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وجه الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، رسالة إلى لبنان من موقع انفجار مرفأ بيروت.

 

وشارك بوراك عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة له وهو يقف أمام إهراءات القمح في المرفأ، وعلق بالعربية: "من قلبي سلام لبيروت".

A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)


 

كما شارك الشيف التركي فيديو له عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، وملامح الحزن تكتسي وجهه أثناء زيارته لموقع الانفجار، وأرفق معها الأغنية الأمريكية "See you Again" (أراك قريبا).

 

المصدر: سبوتنيك
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