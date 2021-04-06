الجيش: طائرتا استطلاع للعدو خرقتا امس اجواء الجنوب وبيروت وبعبدا وعاليه

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 5 / 4 / 2021 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 21.05، تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".