إضراب 4 ساعات لقطاع النقل البري غدا.. هذه هي خارطة طريق التحرك

أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في اجتماعها اليوم، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات، تنفيذ الإضراب والتظاهر يوم غد الأربعاء اعتبارا من الساعة السادسة حتى العاشرة صباحا.بعد الاجتماع، عقد طليس مؤتمرا صحافيا أعلن فيه خارطة طريق التحرك غدا، فقال: "بداية، نرحب بالجميع ونؤكد أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنفذ غدا إضرابها وفقا للبرنامج التالي:بيروت:1- تجمع سيارات – شاحنات – صهاريج – فانات – اوتوبيسات – مستديرة الدورة. الساعة 9.00 تنطلق مسيرة سيارة على خط:الدورة – الكرنتينا – الصيفي – بلدية بيروت – برج المر – شارع الحمرا – أبو طالب والعودة الى وزارة الداخلية والبلديات.2- تجمع سيارات مكاتب التاكسي:أمام وزارة الطاقة والمياه ومن ثم الساعة 9.00 تنطلق مسيرة سيارة على الخط:وزارة الطاقة – النهر – الأشرفية – برج الغزال – الرينغ - برج المر – شارع الحمرا – وزارة الداخلية والبلديات.3- تجمع على مثلث الكفاءات الساعة 6.00 صباحا:الساعة 8.00 انطلاق سيارة على أتوستراد السيد هادي نصر الله - المشرفية – ساحة الغبيري – مستديرة السفارة الكويتية.• تجمع تاكسي المطار – مثلث الكوكودي الساعة 6.00 صباحا.• الساعة 8.30 تنطلق مسيرة سيارة - طريق المطار القديمة – جسر المطار – مستديرةالسفارة الكويتية.• تجمع السفارة الكويتية الساعة 6.00 صباحا.الساعة 9.00 تنطلق جميع المسيرات باتجاه الكولا حيث تجمع السيارات والفانات.• ننطلق مسيرة جامعة على خط:الكولا – المزرعة – تقاطع الأونيسكو – تلفزيون لبنان – الصنائع – وزارة الداخلية والبلديات.البقاع: مدخل الهرمل• الساعة 6.00 صباحا تجمع واعتصام للسيارات والفانات والشاحنات.• الساعة 6.00 صباحا مدخل بعلبك الجنوبي – دورس – تجمع واعتصام (سيارات – فانات – أتوبيسات – شاحنات – صهاريج)• الساعة 6.00 صباحا ساحة شتورة:تجمع واعتصام (سيارات – فانات – أتوبيسات – شاحنات – صهاريج – شاحنات – وبرادات نقل خارجي).الشمال:• الساعة 6.00 صباحا: مستديرة العبدة – عكارتجمع واعتصام : سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج .• الساعة 6.00 صباحا: مدخل طرابلس الجنوبي – الأوتوستراد – مقابل مجمع البالما.• تجمع واعتصام: سيارات – فانات- أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.• الساعة 6.00 صباحا – التل – ساحة جمال عبد الناصر تجمع واعتصام: سيارات – فانات- أوتوبيسات – شاحنات – صهاريجالجنوب:صيدا: الساعة 6.00 صباحا.مدخل صيدا الشمالي – قرب مركز الدفاع المدني – الطريق البحرية.تجمع واعتصام: سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.النبطية: الساعة 6.00 صباحا.مستديرة كفرمان:تجمع واعتصام: سيارات – فانات – أتوبيسات – شاحنات – صهاريجصور: الساعة 6.00 صباحا.مستديرة البص:تجمع واعتصام: سيارات – فانات – أتوبيسات – شاحنات – صهاريج.جبل لبنان:الساعة 6.00 صباحا.مستديرة عاليه:تجمع واعتصام: سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.الساعة العاشرة صباحا يلقي رؤساء النقابات في المناطق وفي مواقع التجمعات كلماتهم.الساعة العاشرة صباحا تعلن الاتحادات والنقابات المواقف للخطوات المقبلة من أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات.