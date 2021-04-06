لبنان

إستعدوا لطبقات الغبار والإنخفاض في الحرارة!

Lebanon 24
06-04-2021 | 13:03
A-
A+
Doc-P-810227-637533110169535687.jpg
Doc-P-810227-637533110169535687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، مع اقتراب كتل هوائية باردة ورطبة ( معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).ملاحظة: تنفي مصلحة الارصاد الجوية وجود سحابة من غاز ثاني اوكسيد الكبريت SO2 متجهة الى لبنان، بسبب عدم رصد الاقمار الصناعية وجود هذه السحابة العملاقة، كما ان المراكز المولجة مراقبة النشاطات البركانية لم تصدر اي انذارات حول هذا الموضوع لمنطقتنا. وما تم رصده محصور فقط في محيط بركان ETNA في صقليا والدول المجاورة له.
الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة خصوصا على الساحل التي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح احيانا مع ظهور طبقات من الغبار فترة بعد الظهر. الاربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار وانخفاض محدود بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة .
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مساء. الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تكون الاجواء مهيأة لهطول مطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.
- الحرارة على الساحل من 13 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س، تشتد احيانا لتقارب 50 كلم /س.- الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70%. - حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,21 - ساعة غروب الشمس: 19,01

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
12:47 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website