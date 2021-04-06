إستعدوا لطبقات الغبار والإنخفاض في الحرارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، مع اقتراب كتل هوائية باردة ورطبة ( معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).ملاحظة: تنفي مصلحة الارصاد الجوية وجود سحابة من غاز ثاني اوكسيد الكبريت SO2 متجهة الى لبنان، بسبب عدم رصد الاقمار الصناعية وجود هذه السحابة العملاقة، كما ان المراكز المولجة مراقبة النشاطات البركانية لم تصدر اي انذارات حول هذا الموضوع لمنطقتنا. وما تم رصده محصور فقط في محيط بركان ETNA في صقليا والدول المجاورة له.الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة خصوصا على الساحل التي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح احيانا مع ظهور طبقات من الغبار فترة بعد الظهر. الاربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار وانخفاض محدود بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة .

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مساء. الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تكون الاجواء مهيأة لهطول مطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س، تشتد احيانا لتقارب 50 كلم /س.- الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70%. - حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,21 - ساعة غروب الشمس: 19,01