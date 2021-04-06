محطات الوقود ترفع خراطيمها في الجنوب

تقوم معظم محطات الوقود في مناطق الجنوب، بالتوقف عن بيع مادتي البنزين والمازوت، مما يخلق جوا من الارتباك في صفوف المواطنين الذين يحتاجون هذه المواد لتسيير اعمالهم ومتطلبات حياتهم.