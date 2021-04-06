لبنان

محطات الوقود ترفع خراطيمها في الجنوب

Lebanon 24
06-04-2021 | 13:03
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تقوم معظم محطات الوقود في مناطق الجنوب، بالتوقف عن بيع مادتي البنزين والمازوت، مما يخلق جوا من الارتباك في صفوف المواطنين الذين يحتاجون هذه المواد لتسيير اعمالهم ومتطلبات حياتهم.
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محطات الوقود

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