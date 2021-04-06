ما جديد حالات "كورونا" في السجون؟!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /988/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1026/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3888/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:/72/ حالة إيجابية في سجن صور./28/ حالية إيجابية في سجن تبنين.حالة إيجابية في سجن عالَيه.في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /7/ حالات إيجابيّة، وتماثلت حالتان للشفاء.أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، توجد حالة إيجابية".