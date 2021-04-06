لبنان

إحذروا.. شبكات تروج للحصول على جواز سفر اجنبي مقابل مبالغ مالية طائلة

Lebanon 24
06-04-2021 | 14:09
A-
A+
Doc-P-810244-637533149653124834.jpg
Doc-P-810244-637533149653124834.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه "في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال، وتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول الى العديد من الدول مقابل مبالغ مالية طائلة، وبنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء المختص، وأسفرت عن توقيف العديد من أفراد هذه الشبكات، والى ضبط جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة، بالإضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضا، تبين أن هذه الشبكات قد طورت طرق الإيقاع بالضحايا وإصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه المستندات، وأنه بإستطاعتهم السفر بموجبها الى الدول الاجنبية".

اضاف:" بناء عليه، تحذر هذه المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا الأجانب الموجودين على الاراضي اللبنانية من مغبة الوقوع في شرك هذه الشبكات التي تمارس هذه النشاطات الإحتيالية وغير القانونية من خلال نشر إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل وتطلب منهم الاتصال فورا من اي هاتف ثابت أو خلوي بواسطة (CALLCENTER على الرقم 1717 والدائرة الأمنية على الرقم 130)، أو التقدم لدى أقرب مركز أمن عام للإبلاغ عن هؤلاء الاشخاص وذلك منعا لتورطهم بأعمال غير قانونية لا سيما أن هذه الاعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقات قانونية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:53 | 2021-04-07
01:38 | 2021-04-07
01:23 | 2021-04-07
01:10 | 2021-04-07
01:05 | 2021-04-07
00:56 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website