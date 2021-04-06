إحذروا.. شبكات تروج للحصول على جواز سفر اجنبي مقابل مبالغ مالية طائلة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه "في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال، وتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول الى العديد من الدول مقابل مبالغ مالية طائلة، وبنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء المختص، وأسفرت عن توقيف العديد من أفراد هذه الشبكات، والى ضبط جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة، بالإضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضا، تبين أن هذه الشبكات قد طورت طرق الإيقاع بالضحايا وإصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه المستندات، وأنه بإستطاعتهم السفر بموجبها الى الدول الاجنبية".اضاف:" بناء عليه، تحذر هذه المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا الأجانب الموجودين على الاراضي اللبنانية من مغبة الوقوع في شرك هذه الشبكات التي تمارس هذه النشاطات الإحتيالية وغير القانونية من خلال نشر إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل وتطلب منهم الاتصال فورا من اي هاتف ثابت أو خلوي بواسطة (CALLCENTER على الرقم 1717 والدائرة الأمنية على الرقم 130)، أو التقدم لدى أقرب مركز أمن عام للإبلاغ عن هؤلاء الاشخاص وذلك منعا لتورطهم بأعمال غير قانونية لا سيما أن هذه الاعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقات قانونية".