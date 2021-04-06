لبنان

هل الـPCR والاحتقان باللقاح من المفطرات؟ المجلس الشيعي الأعلى يحسم الجدل

Lebanon 24
06-04-2021 | 14:42
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 أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان التالي:
"بناء على فتاوى مراجع التقليد العظام حفظهم المولى يفيد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ان اجراء فحص الكورونا او ما يعرف بالـ (pcr)، والاحتقان باللقاح لا يفسدان الصوم، ولا يعتبران من المفطرات في شهر رمضان المبارك".
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