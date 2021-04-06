بري أبرق الى نظيره الاردني: نؤكد حرصنا على إستقرار المملكة

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لنظيره الاردني عبد المنعم العودات مدينا اية محاولة للعبث بأمن واستقرار المملكة الاردنية الهاشمية وجاء في نص البرقية:

بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نؤكد حرصنا على إستقرار المملكة الاردنية الهاشمية لما فيه مصلحة الشعب الأردني الشقيق وتقدمه وإزدهاره وحفظ سيادته، مع إدانتنا لأية محاولة للعبث بأمنه وأستقراره. وننتهزها مناسبة لنجدّد التأكيد على تعزيز علاقات التعاون بين مجلسينا في مختلف المجالات التشريعية والدبلوماسية البرلمانية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا.



على صعيد آخر إستقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية.كما التقى بري مدير مكتب سماحة المرجع الاعلى الامام اية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.