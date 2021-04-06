اعتداء على مراقبي الوزارة.. وإقفال محطة "بالشمع الأحمر"

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، انه "بناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تم اقفال محطة حمود الموسوي في بلدة النبي الشيت بالشمع الأحمر من قبل القوى الأمنية وتسطير محضر بحث وتحر بحقه، وكذلك تنظيم محضر ضبط بحق المخالف من قبل مراقبي وزارة الاقتصاد وذلك لاقدامه على التعدي عليهم ومنعهم من اداء وظيفتهم".