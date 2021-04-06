لبنان

الى طلاب طرابلس.. البلدية تعلن مواعيد دفع رسوم التسجيل

Lebanon 24
06-04-2021 | 15:36
A-
A+
Doc-P-810263-637533203362397241.jpg
Doc-P-810263-637533203362397241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في بيان، "بدء دفع المساهمات المالية المتعلقة برسوم التسجيل في الثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الفنية الرسمية للطلاب من ابناء مدينة طرابلس عن العام الدراسي 2020/2019، والتي تأخر دفعها بسبب استكمال المعاملة قانونيا بعد ان تم زيادة الاعتمادات ونقلها بغية إفادة العدد الاكبر من الطلاب، إضافة الى الوقت الذي استغرقه التصديق من الجهات الرقابية في ظل التعبئة العامة والأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاقفال المتكرر".

وأوضح يمق ان "الدفع سيتم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، قصر نوفل، على مراحل عدة مقسمة على الشكل التالي:
* الخميس 8/4/2021
- معهد طرابلس الفني الرسمي ابو سمراء، من الساعة 2,30 لغاية 4,30 عصرا.
- معهد طرابلس الفني الرسمي القبة ومعهد جبل محسن الفني الرسمي، من الساعة 4,30 لغاية 6,30 مساء.

*الجمعة 9/4/2021
- معهد الفيحاء الفني الرسمي، من الساعة 2,30 لغاية 3 عصرا.
- معهد أكرم عويضة الفني الصناعي الميناء، من الساعة 3 لغاية 4 عصرا.
- معهد البداوي الفني الرسمي، من الساعة 4 لغاية 5 عصرا.
- المعهد الفني IPNET، المدرسة الفنية الفندقية ومعهد راس مسقا الفني الرسمي، من الساعة 5 لغاية 6,30 مساء.

*السبت 10/4/2021
- معهد السعادة الفني، من الساعة 9 صباحا لغاية 12 ظهرا.
- المعهد الفني الفندقي، من الساعة 12 ظهرا لغاية 2 عصرا.
- معهد القلمون الفني، معهد دير عمار الفني الرسمي، معهد مهارات الفني ومدرسة طرابلس الفنية الرسمية القبة، من الساعة 3,30 لغاية 6,30 مساء.

اما التوزيع لطلاب الثانويات الرسمية، فهو على الشكل التالي:
*الاثنين 12/4/2021
- ثانوية القبة الثانية الرسمية، من الساعة 10 لغاية 12 ظهرا.
- ثانوية المربي جورج صراف الرسمية، من الساعة 12 لغاية الساعة 1 ظهرا.
- ثانوية القبة المختلطة، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 5 عصرا.
- ثانوية القبة الثالثة الرسمية وثانوية المربي عدنان الجسر الرسمية المختلطة من الساعة 5 لغاية الساعة 6,30 مساء.

*الثلاثاء 13/4/2021
- ثانوية الحدادين الرسمية للبنات، من الساعة 9 لغاية الساعة 11,30 صباحا.
- ثانوية مواهب اسطى الرسمية للبنين، من الساعة 11,30 لغاية الساعة 1 ظهرا.
- ثانوية المربي فضل مقدم الرسمية للبنات، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 4 عصرا.
- ثانوية حسن الحجة الرسمية وثانوية طرابلس الرسمية للبنات من الساعة 4 لغاية الساعة 6 مساء".

ودعا يمق الى "مراجعة الجداول الاسمية للتأكد من الأسماء الواردة على صفحة البلدية والفايسبوك بلدية طرابلس او Tripoli Municipality".

وشدد على "ضرورة حضور كل طالب ورد اسمه في الجداول المعممة على مديري المعاهد والثانويات المرفقة ربطا والمبلغ نسخة عنها الى مديري المعاهد والثانويات، ضرورة الحضور شخصيا، مصطحبا بطاقة هوية وصورة عنها، وفي حال عدم امتلاكه بطاقة هوية تحمل الرسم الشخصي، احضار اخراج قيد فردي مع صورة عنه، والالتزام بالمواعيد المخصصة والمحددة وفقا للجداول اعلاه، منعا للاكتظاظ، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة والسلامة العامة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:53 | 2021-04-07
01:38 | 2021-04-07
01:23 | 2021-04-07
01:10 | 2021-04-07
01:05 | 2021-04-07
00:56 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website