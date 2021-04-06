الى طلاب طرابلس.. البلدية تعلن مواعيد دفع رسوم التسجيل

أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في بيان، "بدء دفع المساهمات المالية المتعلقة برسوم التسجيل في الثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الفنية الرسمية للطلاب من ابناء مدينة طرابلس عن العام الدراسي 2020/2019، والتي تأخر دفعها بسبب استكمال المعاملة قانونيا بعد ان تم زيادة الاعتمادات ونقلها بغية إفادة العدد الاكبر من الطلاب، إضافة الى الوقت الذي استغرقه التصديق من الجهات الرقابية في ظل التعبئة العامة والأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاقفال المتكرر".



وأوضح يمق ان "الدفع سيتم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، قصر نوفل، على مراحل عدة مقسمة على الشكل التالي:

* الخميس 8/4/2021

- معهد طرابلس الفني الرسمي ابو سمراء، من الساعة 2,30 لغاية 4,30 عصرا.

- معهد طرابلس الفني الرسمي القبة ومعهد جبل محسن الفني الرسمي، من الساعة 4,30 لغاية 6,30 مساء.



*الجمعة 9/4/2021

- معهد الفيحاء الفني الرسمي، من الساعة 2,30 لغاية 3 عصرا.

- معهد أكرم عويضة الفني الصناعي الميناء، من الساعة 3 لغاية 4 عصرا.

- معهد البداوي الفني الرسمي، من الساعة 4 لغاية 5 عصرا.

- المعهد الفني IPNET، المدرسة الفنية الفندقية ومعهد راس مسقا الفني الرسمي، من الساعة 5 لغاية 6,30 مساء.



*السبت 10/4/2021

- معهد السعادة الفني، من الساعة 9 صباحا لغاية 12 ظهرا.

- المعهد الفني الفندقي، من الساعة 12 ظهرا لغاية 2 عصرا.

- معهد القلمون الفني، معهد دير عمار الفني الرسمي، معهد مهارات الفني ومدرسة طرابلس الفنية الرسمية القبة، من الساعة 3,30 لغاية 6,30 مساء.



اما التوزيع لطلاب الثانويات الرسمية، فهو على الشكل التالي:

*الاثنين 12/4/2021

- ثانوية القبة الثانية الرسمية، من الساعة 10 لغاية 12 ظهرا.

- ثانوية المربي جورج صراف الرسمية، من الساعة 12 لغاية الساعة 1 ظهرا.

- ثانوية القبة المختلطة، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 5 عصرا.

- ثانوية القبة الثالثة الرسمية وثانوية المربي عدنان الجسر الرسمية المختلطة من الساعة 5 لغاية الساعة 6,30 مساء.



*الثلاثاء 13/4/2021

- ثانوية الحدادين الرسمية للبنات، من الساعة 9 لغاية الساعة 11,30 صباحا.

- ثانوية مواهب اسطى الرسمية للبنين، من الساعة 11,30 لغاية الساعة 1 ظهرا.

- ثانوية المربي فضل مقدم الرسمية للبنات، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 4 عصرا.

- ثانوية حسن الحجة الرسمية وثانوية طرابلس الرسمية للبنات من الساعة 4 لغاية الساعة 6 مساء".



ودعا يمق الى "مراجعة الجداول الاسمية للتأكد من الأسماء الواردة على صفحة البلدية والفايسبوك بلدية طرابلس او Tripoli Municipality".



وشدد على "ضرورة حضور كل طالب ورد اسمه في الجداول المعممة على مديري المعاهد والثانويات المرفقة ربطا والمبلغ نسخة عنها الى مديري المعاهد والثانويات، ضرورة الحضور شخصيا، مصطحبا بطاقة هوية وصورة عنها، وفي حال عدم امتلاكه بطاقة هوية تحمل الرسم الشخصي، احضار اخراج قيد فردي مع صورة عنه، والالتزام بالمواعيد المخصصة والمحددة وفقا للجداول اعلاه، منعا للاكتظاظ، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة والسلامة العامة".