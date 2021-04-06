قائد الجيش يستقبل السفير التركي

‏استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التركي في لبنان السيد Ali Baris ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Bayram BUYAN وتمّ التداول في علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.