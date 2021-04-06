لبنان

قائد الجيش يستقبل السفير التركي

Lebanon 24
06-04-2021 | 16:43
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‏استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التركي في لبنان السيد Ali Baris ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Bayram BUYAN وتمّ التداول في علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.
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جوزيف عون

السفير التركي

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