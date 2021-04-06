لبنان

محافظ بيروت بحث مع السفير الألماني مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت

Lebanon 24
06-04-2021 | 17:01
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان التالي: 

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي ظهر اليوم، سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل على رأس وفد ألماني ضم ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورغ وعدد من الشركات المرافقة، حيث تم البحث في إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء انفجار الرابع من آب الماضي، حيث أطلع الوفد المحافظ عبود على تفاصيل المشروع الذي من شأنه أن يؤمن حوالي خمسون ألف فرصة عمل جديدة للشباب عبر ضخ ملايين الدولارات من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية الأمر الذي يسهم في إعادة إعماره وتعزيز دوره الاقليمي والدولي.

 وأكد المجتمعون على ضرورة أن تكون علاقة مرفأ بيروت بالمدينة هي علاقة تكامل اجتماعي وانساني وبيئي وأن يكون هناك تداخل ما بين المرفأ والمدينة ليكون إحدى أسس نموها وإزدهارها كما هي حال مدينة هامبورغ الألمانية مع مينائها وليس مجرد معلم أو مركز تجاري منعزل عن المدينة .

 كما سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت خلال مؤتمر صحفي ستعقده الجهات الالمانية يوم الخميس المقبل.

 
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