سرقة اسلاك كهربائية بقيمة 3 آلاف دولار!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سرقة 30 مترا من الاسلاك الكهربائية، نوع نحاس 16 ملم، تستعمل في ضخ المياه من محمية فريد ودعد رم في بلدة كفتون الكورة. وقدر ثمن المسروقات بحوالي ثلاثة آلاف دولار".واشارت الى انه و"في وقت سابق، تمت سرقة اسلاك كهربائية بطول 200 متر قرب كنيسة النجاة في بصرما، وتعمل الاجهزة الامنية على متابعة القضية".