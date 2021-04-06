لبنان

محاضر بحق مؤسسات تجارية في بخعون.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
06-04-2021 | 17:39
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 قامت دورية من مفتشي حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، تؤازرها دورية من المديرية العامة لجهاز أمن الدولة، ضمن إطار حملة الوزارة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها لحماية المستهلكين، بجولة في بعض المؤسسات التجارية والسوبرماركت في قضاء المنية ـ الضنية، للتأكد من إلتزامها الأسعار، وعدم إحتكارهم للمواد الغذائية المدعومة.
ونظمت محاضر ضبط في حق بعض المؤسسات التجارية في بلدة بخعون، لارتكابها مخالفات، منها بيع بضائع مدعومة بأسعار عادية، ووجود بضائع من دون فواتير، وعدم إعطاء تسليم المستهلكين فواتير وعدم وضع أسعار على السلع.
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