لبنان

البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الحريري في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-04-2021 | 19:24
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تبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري أن قداسة البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الحريري في الفاتيكان في ٢٢ نيسان الجاري.
وكان الرئيس الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء أيضًا مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
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