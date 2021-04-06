رمايات بحرية وجوية... تمارين مشتركة للجيش مع الفرقاطة الفرنسية Auvergne (صور)

نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية تمارين مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية "Auvergne" في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ أنفة، تخللتها رمايات بحرية وجوية، وتنفيذ تشكيلات بحرية مشتركة. وتأتي هذه التمارين في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي.