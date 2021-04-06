وزارة الإعلام والصليب الأحمر افتتحا الدورة التدريبية الافتراضية المخصصة للصحافيين الميدانيين

افتتحت وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر اليوم، الدورة التدريبية الإفتراضية المخصصة للصحافيين الميدانيين في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان والإعلام الخاص، من 6 حتى 9 الحالي.وتقسم الدورة الى 4 جلسات، مدة كل جلسة ساعتان، وتتناول العناوين التالية:-الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.- القانون الدولي الإنساني.- القواعد التي تحكم استخدام القوة.- سلامة الصحفيين والقوانين التي تحميهم.وحاضر في الدورة كل من نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان بسمة طباجا، مسؤولة قسم الإعلام في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر رنا صيداني كاسو ونائب الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني نبيه جير. وتحدثوا عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لافتين، الى أنها "تشكل أكبر شبكة إنسانية في العالم وهي حركة محايدة وغير متحيزة تقدم الحماية والمساعدة للأشخاص المتضررين من الكوارث والنزاعات".وأشاروا الى "أن الحركة تتكون من حوالي مئة مليون متطوع وموظف يعملون في 191 بلدا، وهي تشمل 3 مكونات أساسية: الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (منذ عام 1863)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (منذ عام 1863)، الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (تأسس عام 1919)".وأوضحوا أن "المبادئ الأساسية السبعة التالية تمثل الرابط بين مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي تضمن استمرارية العمل الإنساني الذي تضطلع به الحركة، وهي: العالمية، الحياد، عدم التحيز، الإستقلالية، الوحدة، الخدمة التطوعية، الإنسانية".وأدارت الحوار رئيسة قسم التواصل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر رونا الحلبي.وجرى خلال الدورة تفاعل وتبادل للآراء وتمت الإجابة على أسئلة المشاركين.يشار الى أن المشاركين سيحصلون في نهاية التدريب على شهادة مشاركة موقعة من كل من وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن يحضروا كل الجلسات.