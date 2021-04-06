ما جديد فحوصات رحلات وصلت إلى لبنان؟

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 3 و4 نيسان وأظهرت النتائج وجود أربع وأربعين (44) حالة إيجابية.وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 3/4/2021 كالآتي:- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)- رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثماني حالات إيجابية)- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 4/4/2021 كالآتي:- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)- رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ست حالات إيجابية)- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)