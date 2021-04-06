لبنان

جنبلاط: من هي الجهة التي تمنع التسوية؟

Lebanon 24
06-04-2021 | 23:39
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سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": "من هي الجهة التي تمنع أو تحول دون الوصول إلى تسوية؟"  


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