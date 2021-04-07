باسيل إلى باريس

يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باريس، دون الجزم بإمكانية لقاء الأخير بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل الحصول على تعهد صريح منه بتسهيل تأليف الحكومة.

وكشفت مصادر موثوقة لـ"السياسة" الكويتية أن "كل هم النائب باسيل من زيارته باريس، العمل على تبييض صفحته، وطلب مساعدة الفرنسيين في رفع العقوبات الأميركية عنه، أو العمل على تخفيفها، في حين يأتي البحث في الملف الحكومي، كتحصيل حاصل ومن ضمن النقاط التي سيتم بحثها مع الجانب الفرنسي الذي ينظر إلى رئيس "الوطني الحر"، على أنه أحد المعرقلين الأساسيين لتأليف الحكومة".