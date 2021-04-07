لبنان

شكري يستثني باسيل و"حزب الله"

Lebanon 24
07-04-2021 | 00:48
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لاحظت مصادر سياسية مراقبة ان "برنامج الوزير سامح شكري لم يشمل أي لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أو وزير الخارجية شربل وهبة، كما أستثني من البرنامج أي لقاء مع "حزب الله" أو أي شخصية محسوبة عليه، فضلاً عن عدم لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".

كما لاحظت المصادر عبر "اللواء" ان "كثافة لقاءات شملت الأحزاب المسيحية المعارضة لسياسات باسيل و"التيار الوطني الحر".
المصدر: اللواء
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