شكري يستثني باسيل و"حزب الله"

لاحظت مصادر سياسية مراقبة ان "برنامج الوزير سامح شكري لم يشمل أي لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أو وزير الخارجية شربل وهبة، كما أستثني من البرنامج أي لقاء مع "حزب الله" أو أي شخصية محسوبة عليه، فضلاً عن عدم لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".كما لاحظت المصادر عبر "اللواء" ان "كثافة لقاءات شملت الأحزاب المسيحية المعارضة لسياسات باسيل و"التيار الوطني الحر".