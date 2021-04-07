لبنان

عون لـ"الأنباء": نحن في أجواء تميل أكثر نحو إمكانية "الحلحلة"

Lebanon 24
07-04-2021 | 01:23
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أبدى النائب ماريو عون ارتياحه للجهود التي يبذلها البطريرك الماروني بشارة الراعي من اجل تشكيل الحكومة اللبنانية بمواجهة التعثر الحاصل.
وقال النائب عون، في تصريح لـ"الأنباء": "لقد تعلمنا من خلال التجارب كمجتمع سياسي ان نكون حذرين من المطابخ السياسية في تأليف الحكومات"، مضيفاً: "نحن في أجواء تميل أكثر نحو إمكانية "الحلحلة" بالنسبة لملف الحكومة، لذلك نأمل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لبنان، التوصل إلى تفاهم حيال ذلك"، مشيرا إلى ان "رئيس الجمهورية قصد في تصريحه عندما يعود الرئيس الحريري إلى لبنان، بأن الحكومة لا تؤلف من خارج الحدود".

ورحّب النائب عون بمبادرة الرئيس نبيه بري، وقال: "إنها مبادرة طبيعية، فالرئيس بري ركن من أركان الدولة، وعليه القيام بمحاولات من اجل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر، بغية التوصل إلى تشكيل الحكومة، واعتقد ان الرئيس بري عبر عن هذا الموضوع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ أسبوع عندما قال: إذا لم تكن هناك حكومة بعد شهر أو شهر ونصف، لن يكون هناك لبنان".

المصدر: الانباء الكويتية
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