اقتراح بالإكتفاء بإطلاع باسيل على التشكيلة الحكومية قبل إعلانها

أشارت معلومات "الأنباء" إلى ان "دعوة الرئيس سعد الحريري الى الڤاتيكان للقاء البابا، من أهدافها الأساسية التوسط لتحقيق لقائه مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والحل المتداول، يقدم على أساس إنجاز الحريري للتشكيلة، ومن ثم اطلاع باسيل عليها، وبالتالي إعلانها من بيروت، بما يضمن تجنب كسر إرادة كل من الرئيسين عون والحريري".وتقول المصادر ان "مجرّد وصول الحريري وباسيل الى الڤاتيكان، او الى باريس، علينا دقّ المزاهر في بيروت".