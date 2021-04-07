لبنان

إرتفاع أسعار اللحوم

Lebanon 24
07-04-2021 | 04:36
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سجل ارتفاع في اسعار اللحوم اول الاسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم باسعار السوق
 
المصدر: النهار
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