إرتفاع أسعار اللحوم

سجل ارتفاع في اسعار اللحوم اول الاسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم باسعار السوق