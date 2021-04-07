ندوات ومحاضرات

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Lebanon 24
07-04-2021 | 04:42
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يكثّف حزب عريق من إقامة الندوات السياسية والثقافية والصحية وفي كل المجالات، عبر مؤتمرات افتراضية، ويستضيف سياسيين وباحثين من كل المشارب السياسية.
 
المصدر: النهار
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